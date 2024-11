Gaza, strage di disabili dopo bombardamento di Israele nel nord della Striscia I soccorritori scavano a mani nude per tentare di salvare persone: non ci sono più mezzi alternativi

Diversi disabili sono intrappolati sotto le macerie a Beit Lahia, nel nord di Gaza, in seguito a un massicco bombardamento israeliano che ha colpito un intero isolato residenziale a Beit Lahia provocando 66 morti, tra cui molte donne e bambini. Lo riferisce Al Jazeera. I residenti stanno lavorando freneticamente per estrarre decine di feriti dalle macerie degli edifici crollati, anche a mani nude. Tra le persone ancora intrappolate ci sono tre disabili, tra cui una ragazza cieca. "L'operazione di salvataggio potrebbe richiedere molto tempo a causa della mancanza di attrezzature essenziali", afferma l'emittente qatariota.

Intanto, centinaia di persone si sono radunate questa mattina fuori dal tribunale di Tel Aviv a sostegno dei sospettati nello scandalo della fuga di notizie dell'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Eli Feldstein, portavoce del Primo Ministro Netanyahu, e un altro sospettato il cui nome non è stato reso pubblico dovrebbero essere accusati oggi. I sostenitori espongono cartelli con la scritta "Stop alla persecuzione" e cantano "Eli è un eroe".

Il gruppo palestinese di Hamas accusa le autorità israeliane di essere dietro la presenza di bande dedite al furto di aiuti alimentari a GAZA. Mentre le famiglie palestinesi sfollate lottano per procurarsi il cibo, in mezzo alla scarsità di camion di aiuti alimentari che entrano nella Striscia, i furti di questi convogli sono aumentati. Solo la settimana scorsa sono stati saccheggiati 98 camion su 109. Per rispondere a questa domanda, fonti del movimento Hamas hanno accusato tramite la Tv "Al-Arabiya" Israele di avere la piena responsabilità di questa crisi. Ha anche aggiunto che le bande di rapinatori operano sotto la protezione dell'esercito israeliano e si muovono facilmente sotto il suo controllo, senza alcun deterrente. Inoltre, ha spiegato che i servizi di sicurezza affiliati ad Hamas nella Striscia di GAZA, in collaborazione con le tribù, hanno effettuato più di 15 operazioni per perseguire queste bande.

Un uomo porta un cartello con la scritta "Magistratura di sinistra, smettete di abusare dei nostri soldati, andate a Gaza". I due sono sospettati di aver trasferito informazioni classificate per danneggiare lo Stato, di aver raccolto materiale classificato per danneggiare lo Stato e di aver cospirato per commettere un crimine, tra le altre accuse. Feldstein è sospettato di aver fatto trapelare un documento classificato al quotidiano tedesco Bild per cambiare il dibattito pubblico sul destino degli ostaggi israeliani tenuti da Hamas a Gaza. Sono accusati inoltre di aver incolpato il leader di Hamas Yahya Sinwar per l'impasse nei negoziati per il rilascio degli ostaggi; e hanno lasciato intendere che le proteste che chiedevano il rilascio degli ostaggi stavano facendo il gioco di Hamas.