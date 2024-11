COP29, colloqui si concludono con accordo: 300 miliardi di dollari in 10 anni L'impegno delle nazioni ricche nei confronti dei paesi in via di sviluppo

I negoziatori del vertice sul clima delle Nazioni Unite di quest'anno, noto come COP29, hanno raggiunto un accordo ieri mattina per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adottare un'energia più pulita e a far fronte agli effetti del cambiamento climatico. In base all'accordo, le nazioni ricche si sono impegnate a raggiungere 300 miliardi di dollari all'anno di sostegno entro il 2035, in aumento rispetto all'attuale obiettivo di 100 miliardi di dollari.

Ma l'accordo è stato quasi immediatamente criticato come inadeguato da una serie di delegati. Esperti indipendenti hanno affermato che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di 1,3 trilioni di dollari all'anno, molto più di quanto l'accordo consenta.

Si prevede che i paesi presentino impegni aggiornati per la riduzione delle emissioni nei prossimi mesi prima della scadenza di febbraio. E sulla scia dei controversi colloqui sul clima, i negoziatori stanno scendendo a Busan, Corea del Sud, per un altro sforzo climatico guidato dall'ONU: il primo trattato progettato per affrontare l'inquinamento da plastica .

Ogni anno, i diplomatici di quasi 200 nazioni si riuniscono per cercare di concordare piani per combattere il cambiamento climatico. Quest'anno, durante un periodo record di caldo estremo e condizioni meteorologiche avverse, l'obiettivo principale era quello di mobilitare fino a 1,3 trilioni di dollari all'anno per aiutare le nazioni in via di sviluppo ad adattarsi a un mondo che si riscalda e ad abbandonare i combustibili fossili.

Ma a prescindere dai dettagli definitivi dell'accordo, le principali linee di frattura rimarranno: le nazioni vulnerabili hanno ancora bisogno di enormi quantità di denaro per far fronte al riscaldamento globale, mentre le nazioni ricche sono state lente a mettere a disposizione tali fondi.

Il risultato delle elezioni negli Stati Uniti è stato un argomento di conversazione importante alla COP29. Il presidente eletto Trump ha definito il cambiamento climatico una "bufala" e ha promesso di ritirarsi dall'accordo di Parigi sul clima. Considerato ciò, pochi paesi si aspettano che gli Stati Uniti svolgano un ruolo importante nella diplomazia climatica, o nel finanziamento degli obiettivi di finanza climatica, negli anni a venire.