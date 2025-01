Washington, scontro fatale tra aereo di linea ed elicottero: decine di vittime L'incidente è avvenuto intorno alle 21:00 ora locale. Il volo è l'American Eagle 5342

Un grave incidente aereo ha scosso la capitale degli Stati Uniti nella serata di mercoledì 29 gennaio 2025. Un aereo passeggeri della American Airlines si è scontrato in volo con un elicottero militare Black Hawk sopra il fiume Potomac, causando la morte di almeno 18 persone.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 21:00 ora locale, quando il volo American Eagle 5342, operato da PSA Airlines con un Bombardier CRJ700, era in fase di avvicinamento all'aeroporto Ronald Reagan di Washington. A bordo dell'aereo si trovavano 60 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'elicottero coinvolto, un Sikorsky H-60 Black Hawk dell'esercito statunitense, era impegnato in un volo di addestramento con tre soldati a bordo.

I soccorsi e le vittime

Immediatamente dopo la collisione, entrambi i velivoli sono precipitati nel fiume Potomac. Le squadre di soccorso, composte da unità dei vigili del fuoco, della polizia e dell'esercito, si sono precipitate sul luogo dell'incidente. Finora, sono stati recuperati 18 corpi dalle acque gelide del fiume, mentre solo quattro persone sono state tratte in salvo. Le operazioni di ricerca e recupero continuano, ma le speranze di trovare altri superstiti si affievoliscono col passare delle ore.

Le indagini preliminari

Le cause della collisione sono ancora sconosciute. Le autorità stanno esaminando diverse ipotesi, tra cui l'errore umano e problemi tecnici. Secondo le prime ricostruzioni, un controllore del traffico aereo avrebbe chiesto al pilota dell'elicottero se avesse in vista l'aereo in arrivo pochi istanti prima dell'impatto. Tuttavia, non è stata registrata alcuna risposta dall'elicottero prima della collisione.

Reazioni ufficiali

Il presidente Donald Trump è stato informato dell'accaduto e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, dichiarando: "Possa Dio benedire le loro anime". Ha inoltre elogiato il lavoro dei primi soccorritori e ha assicurato che seguirà da vicino gli sviluppi della situazione.

Precedenti e sicurezza aerea

Questo tragico evento riporta alla memoria l'incidente del 13 gennaio 1982, quando un volo della Air Florida precipitò nel Potomac, causando la morte di 78 persone. Sebbene le circostanze siano diverse, entrambi gli incidenti evidenziano le sfide legate alla sicurezza aerea nelle vicinanze di aeroporti trafficati e in condizioni meteorologiche variabili. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per determinare le cause esatte della tragedia e prevenire futuri incidenti simili.