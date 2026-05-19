Tragedia alle Maldive, recuperato il primo corpo dei sub italiani Attesa per il secondo recupero, gli altri due corpi emergeranno domani

È stato recuperato il primo dei corpi dei sub italiani morti il 14 maggio nelle acque delle Maldive, durante una tragica immersione nelle grotte marine dell’atollo di Vaavu. Le operazioni, coordinate dalla Guardia Costiera maldiviana insieme a un team specializzato finlandese, proseguono in condizioni complesse a diversi metri di profondità.

Secondo quanto riferito dall’inviata del Corriere della Sera Sara Gandolfi, i soccorritori sono riemersi dopo circa due ore di immersione. Grande movimento è stato registrato attorno all’area delle ricerche, con la nave della Guardia Costiera pronta ad accogliere le salme e una barca ambulanza predisposta per eventuali emergenze.

Il secondo corpo dovrebbe essere riportato in superficie nelle prossime ore, mentre per gli ultimi due recuperi si dovrà attendere mercoledì, quando riprenderanno le immersioni tecniche dei sub specializzati.

La tragedia nelle grotte marine

L’incidente è avvenuto durante un’esplorazione subacquea nelle cavità marine dell’atollo di Vaavu, una delle mete più frequentate dagli appassionati di immersioni profonde. A perdere la vita sono stati la giovane Giorgia Sommacal, sua madre Monica Montefalcone, la ricercatrice Muriel Oddenino, il biologo Federico Gualtieri e l’istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti.

Le autorità locali stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente, ma le difficoltà ambientali e le forti correnti avrebbero reso estremamente complicato il rientro del gruppo.

La lettera del compagno di Giorgia

Nelle stesse ore ha suscitato profonda commozione la lettera pubblicata da Federico Colombo, compagno di Giorgia Sommacal, sulle pagine del Secolo XIX.

«La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a capire: niente nella vita è scontato», scrive il giovane. «Siamo così abituati alla presenza delle persone, ai gesti quotidiani, alle parole dette distrattamente, che spesso ci dimentichiamo del loro vero valore».

Parole che stanno accompagnando il dolore delle famiglie e degli amici delle vittime, mentre in Italia cresce l’attesa per il rientro delle salme.

Il dolore delle comunità italiane

La tragedia ha colpito profondamente le comunità di provenienza delle vittime, tra Liguria, Piemonte e Veneto. In molti stanno lasciando messaggi di cordoglio sui social e davanti ai luoghi frequentati dai cinque sub, ricordati come professionisti esperti e appassionati del mare. Le operazioni di recupero continueranno sotto il coordinamento delle autorità maldiviane e dei tecnici internazionali specializzati nelle immersioni profonde.