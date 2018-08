Terremoto: dopo la scossa su un portone compare Padre Pio In molti gridano al miracolo

Miracolo o pareidolia? E' quello che si chiedono in molti ad Arzano, visto che dopo il terremoto qualcuno ha fatto casa ad una macchia comparsa su un vecchio portone che ricorderebbe il volto di Padre Pio. Si tratta di un portone antico di una bottega chiusa ormai da tempo che una volta si occupa delle riparazioni e della vendita di Biciclette, sita in Piazza Nuova. Stando a quel che racconta chi vive da quelle parti quella macchia sarebbe venuta fuori in occasione della prima scossa di terremoto in Molise, nella notte del 15 agosto. Qualcuno passando da quelle parti avrebbe notato la somiglianza della macchia col volto del santo di Pietrelcina ed avrebbe allertato tutta la popolazione. Naturalmente in molti hanno gridato al miracolo, collegando la comparsa di Padre Pio, per loro inequivocabile, con la scossa di terremoto appena registrata ed avvertita anche a Napoli. Non è il primo caso del genere, diversi sono stati infatti i casi in cui ruggine, nodi del legno, muffe o segni del tempo, in diverse zone della Campania, sono comparse su tronchi d'albero, porte, muretti o portoni creando un gioco di contrasti che rimandava effettivamente al volto del Santo stimmatizzato.