"Non potete salire sul treno": stranieri bloccati in stazione Proteste dei passeggeri che parlano di razzismo. "Avevano sacchi troppo grossi per salire a bordo"

Proteste di molti viaggiatori per un episodio accaduto alla stazione Centrale di Napoli, e denunciato come discriminazione razziale. Sulla banchina, in attesa di un regionale, due extracomunitari, ambulanti, stavano per salire sul treno con grossi sacchi pieni di merce, ma lil personale della Protezione aziendale è intervenuto bloccandoli. I due hanno mostrato di essere in possesso di biglietto, ma comunque non gli è stato dato via libera dando via alle loro proteste. Ai due è stato spiegato che non potevano salire a bordo perché i sacchi erano troppo ingombranti: alcuni passeggeri hanno fatto notare che anche altri viaggiatori portavano con sé grossi trolley eppure a loro era stato concesso di salire. A quel punto è intervenuta la Polfer, con gli agenti che hanno contattato il capotreno mostrandogli i biglietti dei due extracomunitari, tra le proteste dei viaggiatori.

Secondo Ferrovie dello Stato si è trattato solo di rispetto delle norme di sicurezza, in alcun modo di razzismo.