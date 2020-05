Goulham compra e regala viveri a 1400 famiglie in difficoltà Distribuiti i pacchi a piazza garibaldi

Splendido gesto del calciatore algerino del Napoli Goulham, che ha comprato aiuti alimentari per 1400 persone bisognose, distribuendole grazie all'aiuto dei volontari. In Piazza Garibaldi infatti i volontari, supportati dalle forze dell'ordine, hanno distribuito i pacchi e i viveri (pasta, riso, olio, passata di pomodoro, legumi, caffè) a tante persone, con il calciatore algerino presente a supervisionare le operazioni, senza tuttavia comparire per evitare assembramenti dei fan. Tante le persone che hanno usufruito dei viveri, con tanti immigrati in prima fila. Non è il primo gesto del genere dell'algerino, che già nei giorni scorsi aveva comprato e regalato viveri per 600 persone.