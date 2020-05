Partito il primo Frecciarossa dei rientri Il treno non è pieno, rispettate le distanze, nessuno è stato respinto ai controlli a Milano

Il treno Frecciarossa delle 7.10 che da Milano arriva a Napoli via Roma, è partito stamattina dalla Stazione Centrale del capoluogo lombardo. È il primo dei 3 treni previsti per oggi dopo lo sblocco della possibilità di mobilità e di ritorno nelle proprie residenze. Una fila lunga ma ordinata e rispettosa del distanziamento sociale si è creata davanti ai blocchi organizzati per il controllo della temperatura dei passeggeri. Il treno è partito con soli 4 minuti di ritardo e non è stato respinto nessun passeggero.

Il treno non è pieno, vi erano ancora biglietti in vendita sul sito di Trenitalia sia per questo delle 7.10 che per gli altri due treni della giornata.

Per consentire di mantenere le distanze di sicurezza e quindi l'alternanza del posto è stato comunque messo in vendita solo una parte dei posti disponibili.

Sono 192 i passeggeri imbarcati sul primo treno. La maggior parte dei passeggeri è diretta in Campania e in Puglia. Questi ultimi cambieranno treno a Roma per raggiungere la loro regione. Tra i passeggeri c'è anche l'ex pm di Mani Pulite e membro del Csm Camillo Davigo.