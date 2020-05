Campania: in autostrada fermate 14 persone positive ai test Rientri da nord: 14 positivi al casello. In stazione nessun caso sospetto

Notizie nefaste arriverebbero dai controlli in stazioni e ai caselli per i rientri da Nord in Campania. La trasmissione “Tagadà” di La7 ha annunciato, con conferma di un medico Asl, che 14 persone sarebbero risultate positive ai test rapidi alla barriera di Napoli Nord a Marcianise. Tre sarebbero risultati positivi a Caserta sud, 1 a Caserta Nord e zero a Caianello.

I caselli sono presidiati da pattuglie della polizia stradale assieme a medici dell'Asl. Agli automobilisti viene misurata la temperatura con termoscanner, e per quelli con valori al di sopra di 37,5 gradi viene fatto il test rapido.

Notizie più confortanti arriverebbero dalle stazioni: nessun passeggero sceso dai treni provenienti da nord ha fatto registrare temperature superiori a 37,5 gradi e dunque non è stato necessario utilizzare test rapidi