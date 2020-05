Fase due a Napoli, bus Ctp pieno, migranti fatti scendere Il video denuncia del sindacato sul mezzo della tratta M1 diretta a Castel Volturno

Ci sono parecchie cose da sistemare nella gestione del trasporto pubblico a Napoli per la fase Due. Il primo giorno lo possiamo archiviare tra i traguardi mancati di questo periodo pandemico.

Dopo le immagini del vagone strapieno della Cumana (vedi qui) proveniente da Licola questa mattina, il pomeriggio ha fatto registrare un altro episodio preoccupante. A Fuorigrotta, poco dopo le 19,00, in un bus del Ctp in servizio sulla tratta M1. Ad attendere di salire nel mezzo al suo arrivo decine di persone tra cui molti extracomunitari. Dal video diffuso dagli esponenti del sindacato Usb, si sente il personale dell'azienda e l'autista che provavano a gestire la situazione cercando di far rispettare le prescrizioni sanitarie imposte per impedire la diffusione del coronavirus. I posti sono stati rapidamente tutti occupati. L'autobus è pieno. Solo dopo molti tentativi alcuni vengono invitati a scendere, assicurando loro che sarebbe passato un altro autobus a prenderli, ma non sono mancate le proteste.

La linea M1 è una delle poche linee su gomma che collegano Napoli con l'area domizia. Ogni giorno la tratta, mattina presto e sera, è percorsa da centinaia di stranieri che risiedono nella zona di Mondragone e di Castel Volturno. Un episodio analogo si era già registrato nei giorni scorsi con il lancio di bottiglie verso il bus diretto a Mondragone: l'autista non si era fermato perché c'erano già troppe persone a bordo.