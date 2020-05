Lapo Elkann dona 6mila pizze a napoletani in difficoltà La sua fondazione impegnata ad appoggiare i più deboli nel capoluogo campano

La Fondazione Laps, organizzazione non-profit fondata da Lapo Elkann, donerà a Napoli nei prossimi 30 giorni seimila pizze alle famiglie in stato di fragilità economica. L'iniziativa, nata per contrastare l'emergenza alimentare - aggravata dalla pandemia Covid-19 - nel Rione Sanità e in altri quartieri del comune di Napoli, si inserisce tra i progetti promossi dalla onlus impegnata in questo difficile momento storico a far sentire il proprio appoggio e vicinanza ai più fragili. Le pizze saranno realizzate da Ciro Oliva di Concettina ai Tre Santi e per la forma particolare che avranno saranno chiamate "pizza del sorriso".