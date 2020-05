Cotugno vince la battaglia: zero pazienti in terapia intensiva Definito dai tg internazionali "ospedale modello" non ha più pazienti covid gravi

Si svuota completamente il reparto terapia intensiva del Cotugno. Era stata la trincea dei mesi più duri della battaglia contro il virus, laddove era nata la speranza grazie alla cura Ascierto e dove venivano curati i casi più gravi. Oggi quel reparto, citato anche dai documentari e dai servizi internazionali come eccellenza assoluta italiana nel contrasto al Coronavirus e ospedale modello non solo della Campania, ma di tutta Italia, non ha più alcun paziente in terapia intensiva.

Una battaglia che il nosocomio napoletano ha vinto, tenendo duro fino agli ultimi sviluppi che vedono un virus meno aggressivo rispetto ai primi mesi ma non meno pericoloso, tenendo in considerazione che se due mesi fa si curava qualcosa di totalmente nuovo oggi sono stati fatti passi da gigante.

Resta importantissimo tuttavia l'alleggerimento per i reparti di terapia intensiva nei mesi scorsi sottoposti a uno stress incredibile con diverse centinaia di pazienti covid da salvare: il timore maggiore in Campania era proprio quello, un numero di pazienti gravi superiore rispetto alle disponibilità di posti in terapia intensiva.