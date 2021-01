Terra dei fuochi, accese le 70 telecamere del progetto Alpha I dispositivi di controllo finanziati dal Ministero dell'Ambiente

Sicurezza, ambiente e soprattutto roghi di rifiuti. I nuovi 70 occhi elettrnici del Progetto alpha sono stati accesi. Controlleranno le citta' di Giugliano, Villaricca, Mugnano di Napoli, Marano di Napoli, Calvizzano Melito di Napoli e Sant'Antimo. Sono gli occhi elettronici posizionati nell'ambito del Progetto Alpha. Altri 50 dispositivi, invece, sono stati donati per il territorio dal Ministero dell'Ambiente. Essi rafforzeranno il sistema di controllo "Giugliano Sicura".

Presenti al momento alla consegna delle 51 telecamere e per la verifica del centro operativo della Polizia Municipale di Giugliano, il vice prefetto Romano, il Sindaco Pirozzi, l'Assessore alla Terra dei Fuochi Limatola, la Senatrice Castellone, il deputato Micillo, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Giugliano Coratza e la dirigente della polizia Municipale Petrillo e i consiglieri Comunali D'Agostino e Pezzella.

"L'attenzione dell'Amministrazione comunale e la filiera istituzionale con il Governo e grazie al ministero dell'Ambiente sono giunte a Giugliano altre 51 telecamere per il progetto Alpha al fine di controllare in maniera capillare tutto il territorio a salvaguardia della sicurezza ambientale e di tutti i cittadini", ha detto il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. "Giugliano ha gia' un sistema di videosorveglianza abbastanza diffuso, ma cio' che e' piu' importante e' il cervello del sistema che funziona molto bene. Abbiamo visitato la sala operativa dove confluiscono tutti i dati raccolti", ha esordito il Vice Prefetto Filippo Romano che ha continuato: "Oggi consegniamo le telecamere offerte dal Ministero dell'Ambiente che si aggiungono al parco delle 70 gia' esistenti. Esse hanno uno scopo ben preciso ovvero contrastare l'abbandono e il rogo dei rifiuti lungo le strade. La citta', inoltre, sara' un buon esempio perche' sta per dotarsi di droni. Alcuni agenti della Polizia Municipale, infatti, stanno facendo il corso per piloti". "Un altro tassello importante per la tutela ambientale e per i cittadini", ha spiegato il deputato del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo che ha aggiunto: "Parliamo di 51 telecamere del Ministero dell'Ambiente che si aggiungono alle 70 del progetto Alpha. Significa tutelare il territorio e guardarlo con occhi diversi per poter capire quali sono le problematiche che esso pone". "Questo ulteriore sistema di controllo si aggiunge alle bonifiche, alla rimozione dei rifiuti, al controllo con i droni e al tassello fondamentale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco che vedra' l'apertura tra fine gennaio e inizio febbraio", ha concluso Micillo componente della Commissione Ambiente alla Camera.