Giro d'Italia, Manfredi: "Così rinasce Napoli" Il sindaco: "Entusiasmo oltre le aspettative. Uno scenario straordinario"

"C'è un grande entusiasmo, che va oltre le nostre aspettative, con grande partecipazione di pubblico qui a Piazza del Plebiscito: una grande festa per Napoli, ma anche per l'area flegrea". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato lo spettacolo partenopeo per il Giro d'Italia, la tappa denominata Napoli-Napoli, dedicata a Procida dagli organizzatori. "L'entusiasmo delle persone ci daà la forza per andare avanti e far crescere le potenzialità che ha Napoli".

"La città ha tante difficolta' da recuperare, ma stiamo riuscendo a dare l'impressione positiva di Napoli, una città che funziona e gli organizzatori del Giro si dicono molto soddisfatti. In questa tappa si sono visti gioielli che abbiamo e sappiamo che unendoli possiamo rimettere al centro le bellezze dei territori che mostriamo alla platea nazionale. Crediamo molto nelle grandi manifestazioni sportive che sono occasione di promozione turistica e anche di aggregazione dei napoletani. È il primo grande evento dopo la pandemia, un modo di stare insieme e avere ottimismo, cosi' si rinasce e ricresce. Piazza del Plebiscito è uno scenario straordinario, che deve essere animato da grandi eventi sportivi, culturali e musicali".