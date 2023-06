Scampia, ecco il "mare dentro" dei giovani di Napoli: gli scatti di Toscano Aperta la mostra nei locali della facoltà di Medicina. Da oggi a venerdi concerti ed eventi

Al via l’evento “Tutt’ egual song’’e criature, grande progetto per Scampia, ideato e voluto da Smean Energy scarl, che in collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo onlus, insieme alla Rete Pangea (un gruppo di associazioni del territorio che ha proposto interventi mirati per la rivalutazione del quartiere), ha organizzato una serie di eventi per i giovani del quartiere napoletano.

Questa mattina presso la facoltà di Medicina di Scampia della Federico II (ex Vela H), la conferenza stampa di presentazione del progetto e l’inaugurazione della mostra fotografica “Mare Dentro”, realizzata dai giovani under 18 del quartiere, studenti dell’istituto scolastico “Ilaria Alpi-Carlo Levi.

Oliviero Toscani, fotoreporter noto in tutto il mondo per le sue campagne di denuncia sociale, ha svelato i teli e premiato i migliori progetti della mostra allestita negli stessi locali dell’Ateneo a Scampia, prima di essere spostata in un “vernissage” presso la scuola Ilaria Alpi-Carlo Levi. Tutte le foto saranno poi oggetto di un’asta di beneficenza, mentre il vincitore della mostra fotografica riceverà in premio una macchina fotografica omaggiata da “Leica boutique” Foto Diego di Avellino, che ha donato anche le macchine usa e getta per il workshop dei ragazzi.

La mostra è a cura di Giordana Ricciardi e Valeria Russo, l’art director del progetto è di Federico Righi, che ha preso in carico il corso di avvio alla fotografia presso la Carlo Levi insieme ad altri artisti napoletani di talento: Marco Maraviglia, Monica Memoli, Francesca Sciarra e Gigi Viglione. Gli artisti esporranno e doneranno le loro opere insieme a quelle dei ragazzi e di Toscani.

Si prosegue con la musica giovedì 22 e venerdì 23 giugno, dalle ore 18:00 a mezzanotte con un doppio concerto-evento in piazza Giovanni Paolo II (ingresso libero). Sul palco i grandi nomi della musica napoletana: giovedì 22 tocca a Franco Ricciardi, Claudia Megrè, Luna, Pietra Montecorvino e Valentina Stella. Presentano Gigi e Ross con Rosalia Porcaro.

Venerdì 23 salirà sul palco Clementino con gli A67, Ciccio Merolla, Peppoh e Vale Lambo. La direzione artistica è affidata al Maestro Bruno Lanza.

Previsti numerosi gadget, tra cui i “ventagli della pace”, la cui vendita sarà oggetto di un sorteggio con una premiazione e le t-shirt da acquistare e donare, per partecipare con un contributo a quanto si sta cercando di costruire.

Smean Energy ha avviato una importante collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo onlus, che veicolerà le donazioni che verranno effettuate nel corso dell’evento e che ha sposato con entusiasmo il progetto. È stata avviata anche una campagna di crowdfunding sulla piattaforma “Gofund”.

L’intero ricavato sarà devoluto allo scopo di promuovere progetti di miglioramento delle condizioni di vita dell’intero territorio di Scampia. In particolare, si punterà a creare la prima comunità energetica di quartiere, con una sinergia tra pubblico e privato; a collocare luci led a salvaguardia della sicurezza al Largo Battaglia, una zona priva di energia elettrica; a rendere green alcune aree con interventi di riqualificazione urbana.

Si mira anche a creare il primo laboratorio riconosciuto di Urban Art, con corsi di formazione per arti e mestieri, in cui le energie ed il genio creativo dei giovani possano essere coltivati, con materiali riciclati e sarà indetto il primo torneo di calcio per ragazzi speciali del quartiere, in collaborazione con la FIGC.