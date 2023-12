Manfredi, affondo contro Fitto: se taglia i fondi al Sud sarà una fregatura Il sindaco polemico sui progetti del Pnrr: ancora non sappiamo quali saranno tagliati

"Non sappiamo ancora cosa del Pnrr è stato tagliato a Napoli, noi abbiamo rispettato tutti i tempi anche con progetti molto complessi. Il ministro Fitto, in tutte le sedi, ha detto che laddove un progetto non fosse coperto dal Pnrr, verrà realizzato con altri fondi. Io ho molte perplessità che si possa fare". Il sindaco Gaetano Manfredi non nasconde i propri dubbi a proposito dell'impegno del Governo sui cantieri previsti nel Piano di ripresa e resilienza.

Intervenuto alla festa de Il Riformista, l'inquilino di Palazzo San Giacomo è stato categorico anche sul riparto stesso dei finanziamenti: "Il Sud è il 33 per cento dell'Italia, se i soldi si distribuissero pro capite, noi dovremmo avere il 33 per cento dei soldi e dunque il riequilibrio è solo il 7 per cento. L'idea dell'Europa era di destinare al Sud molto più del 40 per cento, e dunque adesso se non si rispetta nemmeno il 40 per cento significa che alla fine è davvero una fregatura per il Mezzogiorno".

Infine, Manfredi ha citato i tre progetti "intangibili" che sono fondamentali per Napoli: le Vele di Scampia, Taverna del Ferro, e i Bipiani di Ponticelli "dove - ha spiegato - 250 famiglie vivono in edifici provvisori che furono costruiti per il terremoto dell'80 e dovevano durare 2 anni".