Stellantis, Ciarambino: "Il "Vico" e Pomigliano meritano il massimo rispetto" "E' l’ennesimo colpo che si intende infliggere al comparto industriale e automobilistico"

«Ancora una volta nubi scure si addensano sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco - dichiara Valeria Ciarambino, vicepresidente del consiglio regionale della Campania e componente del gruppo misto - le minacce del gruppo automobilistico all’Italia, nonostante i generosissimi contributi pubblici ricevuti negli anni, mettono in discussione un fiore all’occhiello dell’industria italiana e campana. Nonostante l’elevata professionalità dei lavoratori del “Vico” e i sacrifici fin qui sostenuti, le parole del Ceo della multinazionale destano allarme e sono uno schiaffo diritto in faccia prima a loro e poi all’intero indotto satellite della Stellantis.

Nessuno di buon senso può restare inerte rispetto all’ennesimo colpo che si intende infliggere al comparto industriale e automobilistico di Pomigliano, tra i settori produttivi più longevi e qualificati dell’industria italiana.

Da cittadina pomiglianese e da rappresentante delle istituzioni regionali porterò la questione nella commissione attività produttive del consiglio regionale e presenterò un ordine del giorno in aula per sensibilizzare le forze politiche e la giunta, affinché la regione metta in campo tutte le azioni possibili e spinga sul governo nazionale per tutelare in ogni modo i livelli occupazionali dello stabilimento “Vico”» conclude Ciarambino