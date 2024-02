Napoli, escalation di incidenti stradali: in arrivo più controlli in città Ennesima riunione in Prefettura: il Comune dovrà migliorare la pubblica illuminazione

Sicurezza stradale a Napoli, nuovo incontro in prefettura dopo gli incidenti avvenuti in via Foria, via delle Repubbliche Marinare e, nella serata del 1 febbraio, in via dei Ciliegi nella zona di Chiaiano, dove è rimasto vittima un ragazzo 17enne in moto, a seguito dell’impatto con un palo della pubblica illuminazione.

All’incontro hanno preso parte il dirigente dell’Area viabilità e trasporto pubblico del Comune di Napoli, il dirigente della Sezione della polizia stradale di Napoli, oltre ai rappresentanti della polizia municipale di Napoli e, da remoto, dell’Agenzia Ansfisa di Roma.

"Il Comune di Napoli ha confermato l’avvio dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale in corso Umberto e la verifica, entro 15 giorni, delle possibili deflessioni dell’illuminazione a led presente sull’arteria - hanno fatto sapere dagli uffici guidati dal prefetto Michele di Bari -. Ai fini della determinazione dei sinistri stradali, sarà valutata la possibilità di installare nuovi impianti di videocamere laddove necessario. Si è, inoltre, convenuto sulla stringente esigenza di adottare tutte le possibili misure divulgative per sensibilizzare gli utenti ad adottare condotte di guida più prudenti, con particolare riguardo all’uso improprio degli smartphone, una tra le più diffuse forme di distrazione dalla guida e causa ricorrente di incidentalità stradale".