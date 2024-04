Muscarà: "Stadio Collana ancora chiuso, oggi doveva esserci la riapertura" "Ero venuta qui per iscrivermi, proprio questa mattina, ma ho trovato chiuso"

"Oggi 12 aprile dovevamo festeggiare la riapertura dello stadio Collana con una grande inaugurazione in pompa magna, con decine di milioni di euro di fondi e le bandiere sventolate dai deluchiani. Ero venuta qui per iscrivermi, proprio questa mattina, ma ho trovato chiuso - ha dichiarato in una nota la consigliera Indipendente Maria Muscarà, tra le protagoniste degli ultimi anni in difesa dello Stadio Collana a favore dei cittadini -. La prova purtroppo è che le nostre istituzioni oggi si possono permettere di fare annunci e promesse di qualsiasi genere, perché le persone dimenticano facilmente ed hanno altri problemi a cui pensare. Ormai questi annunci sono veri come le banconote da 2 euro. La realtà è che le porte dello Sstadio, per la pista di atletica e per la piscina, ancora sono chiuse ai cittadini, il dramma è che a parte date a casaccio, i dipendenti ancora non sanno rispondere.” - conclude Muscarà.