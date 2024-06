Incendio sulla collina dei Camaldoli, sgomberate tre famiglie della zona Elicotteri ancora in azione: spenta una linea di alta tensione che attraversa la collina

E' ancora operativo il Centro coordinamento soccorsi presieduto deal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per fronteggiare l'incendio che ha interessato la collina dei Camaldoli.

In particolare, a preoccupare sono alcuni focolai che ancora insistono sulla zona, anche se ormai il rogo è di fatto domato. In azione la task force composta da Vigili del fuoco, personale antincendio della Regione Campania con il supporto di forze dell'ordine e Polizia locale di Napoli.

In via precauzionale sono state sgomberate tre famiglie, due delle quali sono rientrate in casa già nel corso della notte appena trascorsa.

Un elicottero antincendio della Regione Campania, nelle prime ore del mattino, ha compiuto dei lanci di spegnimento ed è in atto la disalimentazione della linea di alta tensione da parte del gestore per consentire l'intervento di ulteriori mezzi aerei, come sottolineato dalla prefettura partenopea.