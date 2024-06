Motonave dea Capri urta la banchina del porto: danni, ma nessun ferito In corso gli accertamenti per verificare le cause del sinistro

Incidente nel porto di Sorrento, stamattina, dove la motonave Europa Jet, in arrivo da Capri e con a bordo 12 passeggeri e 6 persone di equipaggio, durante la manovra di ormeggio, ha urtato con la prua i respingenti della banchina, creando danni all'imbarcazione e al pontile. Nessun ferito tra passeggeri ed equipaggio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i militari della Guardia Costiera dell'Ufficio Marittimo di Sorrento i quali, dopo aver accertato il buono stato di salute di passeggeri ed equipaggio che non avevano riportato alcuna ferita, hanno provveduto al fermo immediato del mezzo ed all' Interdizione del pontile per motivi di sicurezza. Sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dell'autorità marittima competente per verificare le cause che hanno portato al sinistro in oggetto. Il traffico destinato al pontile esterno verrà momentaneamente dirottato verso le banchine interne al porto di Sorrento senza arrecare disagi ai passeggeri.