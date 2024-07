Riqualificazione foresta Cuma: interrogazione di Nappi Controlli e trasparenza zero, Regione chiarisca su bando

“È assolutamente inconcepibile che solo a distanza di mesi dall’aggiudicazione di una gara avviata addirittura a dicembre del 2022, a Palazzo Santa Lucia si siano accorti che la ditta risultata vincitrice del bando per le opere di riqualificazione e manutenzione della Foresta di Cuma, a quel bando non poteva partecipare."

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Motivo? Non era iscritta all’Albo regionale delle imprese forestali della Regione Campania! Per comprendere il motivo dell’evidente ritardo in un controllo che andava effettuato a monte e non a gara già assegnata, ho presentato apposita interrogazione consiliare.

Con la stessa ho anche chiesto al presidente della Giunta regionale chiarimenti sulle modalità relative all’assunzione dei lavoratori da impiegare nelle opere, e su alcuni aspetti della vicenda che allo stato appaiono privi della necessaria trasparenza”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.