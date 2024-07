Crollo alla Vela Celeste, 350 persone ospitate nell'università a Scampia Il Comune: famiglie stanche ed agitate, si fa tutto il possibile per farle tornare a casa

Proseguono a Scampia le attività di assistenza ai nuclei familiari della Vela Celeste. Oggi sono circa 350 le persone che i servizi sociali del Comune di Napoli hanno accolto all’interno dell’Università dove hanno trovato sistemazione circa 200 nuclei familiari.

"I servizi sociali sono operativi 24 ore su 24 garantendo la presenza fisica dalle 8 alle 22 e la reperibilità nelle ore notturne - fa sapere il Comune -. E' stata collocata in albergo una donna incinta, prossima al parto, mentre una famiglia con un bambino con gravissima disabilità e stata accolta in una casa della Fondazione Leone".

Si sta cercando di far fronte a tutte le necessità delle persone, anche con il presidio della Polizia Municipale, l’Asia per la raccolta dei rifuti e la Napoli Servizi per le pulizie dei locali interni.

Le famiglie chiedono di sapere quando rientreranno nelle case e molte persone sono stanche ed agitate.

"Tutto ciò è pienamente comprensibile e si stanno adottando tutte le possibili iniziative per accelerare il loro rientro a casa", spiegano da Palazzo San Giacomo.