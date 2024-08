Balneari: Sib, "In Campania adesioni alla serrata del 90%" "Morra, clienti dalla nostra parte, capiscono la situazione"

"In Campania il 90% dei lidi ha aderito allo sciopero degli stabilimenti balneari. E' stata una protesta gentile. Ora tocca al Governo e a Bruxelles dare una risposta, altrimenti a fine mese prevediamo una protesta ben più clamorosa che potrebbe portare alla chiusura degli stabilimenti". Snocciola i numeri con soddisfazione Mario Morra, in rappresentanza del Sindacato Italiano Balneari campano, nel giorno della protesta che ha visto la chiusura, più simbolica che altro, degli stabilimenti balneari per due ore, dalle 7.30 alle 9.30. Sul tavolo la richiesta di un riordino del settore su cui incombe la scadenza delle concessioni a fine anno.

"Anche i clienti sono dalla nostra parte e hanno compreso le nostre istanze. Penso non sia stato un sacrificio fare colazione con un'ora di ritardo. Speriamo di non arrivare a forme più gravi di protesta. Ora la palla passa al Governo, in ballo ci sono 30 mila imprese balneari, 150 mila addetti e 1 milione di lavoratori dell''indotto. Auspicavamo una legge prima di questa pausa. Ora aspettiamo segnali concreti, altrimenti il 29 agosto torneremo a protestare sulle nostre spiagge", conclude Morra, titolare del Bagno Elena, uno dei lidi più noti della città di Napoli.