Forza Italia: "Sia fatta chiarezza sul destino dei lavoratori di Metro" L'intervento dei consiglieri comunali di Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi

Oggi, dopo aver ascoltato i lavoratori della Metro in capogruppo al consiglio comunale di Napoli, non possiamo che essere solidali ed accettare l’invito delle sigle sindacali e dei lavoratori nel chiedere chiarezza.

Comprendere i motivi reali della società Metro che ha deciso di chiudere gli impianti a Pozzuoli e Rimini. Le motivazioni addotte dall’azienda restano nebulose.

Come forza politica non possiamo che chiedere alle istituzioni tutte di fare il massimo sforzo collegiale al fine di non far perdere centinaia di posti di lavoro ai cittadini della provincia e di Napoli città.