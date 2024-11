Bonifica di Bagnoli, acquisita da Invitalia l'area dell'ex Cementir di Coroglio Si tratta di un altro passo avanti per la bonifica della zona

Un altro passo per la bonifica di Bagnoli: l’area ex Cementir di via Coroglio è stata acquisita a titolo gratuito, come annunciato dal commissario straordinario del Governo, Gaetano Manfredi.

Si tratta di una tappa fondamentale nel percorso di rigenerazione urbana: l’intesa consente ad Invitalia di subentrare nella proprietà delle aree di circa 70mila metri quadrati, che rientrano nel grande parco urbano di Bagnoli. Parte della zona ospiterà il nuovo tracciato dell’Arena di Sant’Antonio, un impianto per il trattamento delle acque di falda e due parcheggi a servizio del parco e del waterfront.