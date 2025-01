Controlli stradali: 13 veicoli sottoposti a fermo e 5 patenti sospese Le infrazioni contestate sono state numerose, con un totale di 20 violazioni accertate

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia locale di Napoli per garantire la sicurezza sulle strade. Nelle ultime operazioni, l'Unità operativa Gruppo intervento territoriale Motociclisti ha monitorato il traffico nei quartieri San Giuseppe-Porto e Vomero-Arenella, con risultati significativi.

In particolare, sono stati controllati 39 veicoli in diverse zone della città, tra cui via Medina, via Monteoliveto, via Diaz e piazza Leonardo. Di questi, ben 13 sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo. Inoltre, gli agenti hanno sospeso 5 patenti e denunciato un conducente per guida reiterata senza patente.

Le infrazioni contestate sono state numerose, con un totale di 20 violazioni accertate. Tra queste, 3 per guida senza patente, 3 per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, 4 per mancata copertura assicurativa e altrettante per utilizzo del cellulare alla guida.

Il personale del Gruppo intervento territoriale non si è limitato a questi controlli, ma ha anche intensificato altre due operazioni. La prima, finalizzata al monitoraggio dell'autotrasporto di persone, ha riguardato 15 autovetture Ncc-taxi. Sono state contestate 16 violazioni, tra cui una per esercizio abusivo, 14 per omesso uso delle cinture di sicurezza e una per omessa revisione del veicolo.

Nel corso di un ulteriore intervento, gli agenti hanno controllato un autobus, rilevando 7 violazioni relative ai tempi di riposo del conducente. La multa complessiva per queste infrazioni ammonta a 3.000 euro.

Infine, è stato effettuato un controllo sull’autotrasporto merci con il supporto del personale Mit Dgt del Sud. Sono stati fermati 3 autocarri e contestate 11 infrazioni, di cui 2 per omesso uso delle cinture di sicurezza, una per veicolo senza revisione e 4 per la circolazione con dispositivi alterati o non funzionanti. L'intensificazione dei controlli mira a migliorare la sicurezza stradale, prevenire incidenti e garantire il rispetto delle normative vigenti, contribuendo così a una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.