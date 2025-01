Napoli, approvato nella notte il bilancio: manovra da 5 miliardi e mezzo L'assessore Baretta: un altro passo importante per il risanamento dei conti del Comune

Erano poco prima delle 4 del mattino quando l'aula del consiglio comunale di Napoli ha approvato, a maggioranza, il bilancio di previsione del Comune e la programmazione triennale 2025-2027. Manovra complessiva da oltre 5 miliardi e mezzo di euro: di queste cifre, un miliardo e mezzo servirà per la spesa corrente e un miliardo e 200 milioni per investimenti e opere.

Debito tagliato di un miliardo, giù anche il disavanzo

"L'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 in Consiglio non è una mera formalità, ma rappresenta un passo avanti nel percorso di risanamento finanziario avviato nell'autunno del 2021 con l'insediamento dell'amministrazione Manfredi, introducendo un modello di gestione conforme agli standard europei": a dirlo la presidente del consiglio comunale Enza Amato.

La maggioranza ha sottolineato il percorso di risanamento nell'ambito del cosiddetto "Patto per Napoli": il debito è stato ridotto di oltre 1 miliardo di euro e il disavanzo è sceso di 555 milioni.

L'assessore Baretta: tempi record per pagare i creditori

Nella sua relazione in consiglio, l'assessore alle finanze Baretta ha sottolineato anche il balzo in avanti di Palazzo San Giacomo nei tempi di pagamento: oggi il Comune di Napoli è in grado di saldare i fornitori in 30 giorni, rispetto ai 174 del passato.

"Il positivo risultato raggiunto, migliorativo rispetto agli obiettivi previsti nel "Patto per Napoli", ha consentito all'amministrazione di tenere sotto controllo la gestione finanziaria e di ottenere l'approvazione della Corte dei Conti su un piano di rientro fino alla scadenza del 2032, ultimo anno del pre-dissesto", ha ricordato il responsabile delle finanze. A marzo si tornerà in aula per il via libera alla manovra di assestamento.

Manfredi: porteremo la città fuori dal baratro

"Il dato piu' evidente è che Napoli è finalmente una città normale, dove il bilancio viene approvato nei tempi giusti. Se continueremo su questa strada, alla fine della consiliatura potremo dire di aver portato la città fuori dal baratro", ha commentato il sindaco Manfredi prima della fine dei lavori consiliari.