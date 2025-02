Quarto, sgomberato alloggio ex custode scuola Primaria "Azzurra" “In 13 mesi abbiamo sgomberato tutti i 10 alloggi occupati sine titulo da custodi in pensione"

Si sono concluse le attività di consegna da parte dell’ex custode sgomberata, alla Polizia di Stato del Commissariato di Pozzuoli (guidato dal vice questore Raffaele Esposito), dei locali dell’alloggio di servizio della scuola elementare “Azzurra” di via Primo Maggio.

Oltre alla Polizia di Stato, il Sindaco Antonio Sabino con gli agenti della Polizia Municipale coordinata dal comandante Ludovico Di Maio insieme al Responsabile del Settore Patrimonio-Beni confiscati.

“In 13 mesi abbiamo sgomberato tutti i 10 alloggi occupati sine titulo da custodi in pensione e dei loro familiari conviventi, al termine di un iter giudiziario che ha visto il Comune di Quarto vincere in tutti i procedimenti e ormai possiamo parlare di un vero e proprio “modello Quarto” caratterizzato dalla forte e concreta azione di pieno recupero della legalità e di tutela del patrimonio pubblico, a cominciare dalle scuole e siamo tra i primi Comuni in Campania ad aver liberato tutte le scuole occupate - sottolinea il sindaco Antonio Sabino, che ha tenuto per sé la delega al Patrimonio alloggiativo - Ringrazio i carabinieri della Tenenza di Quarto, della Compagnia di Pozzuoli e la polizia di Stato per il fondamentale supporto in questa incessante attività. Una azione condotta dall’Ufficio Patrimonio-Beni confiscati e dal comando di Polizia Municipale anche in merito agli alloggi popolari del Rione 219 di via Alcide de Gasperi, con l’incasso di oltre 100mila euro di canoni finora non pagati (per i quali erano stati già interrotti più volte i termini di prescrizione, con provvedimenti di messa in mora e avvisi di accertamento), oggetto di azioni di recupero coatto con pignoramenti presso terzi e fermi amministrativi dei veicoli. Solo per tutti coloro che hanno estinto il loro debito verso il Comune di Quarto si è interrotta la procedura di preavviso di decadenza dell’alloggio popolare e conseguente sgombero, che invece andrà avanti nelle prossime settimane per tutti gli altri”.

Gennaro Dorio