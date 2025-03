Raccolta differenziata: parte la campagna "Sii la tua scelta migliore" Qualiano, un milione di abitanti coinvolti nell’iniziativa dell’Ente d’Ambito Napoli 2

È partita ieri da Qualiano la campagna di sensibilizzazione "Sii la tua scelta migliore", promossa dall’Ente d’Ambito Rifiuti Napoli 2. L’iniziativa, che interessa 24 comuni per un totale di circa un milione di abitanti, punta a migliorare le percentuali di raccolta differenziata, con l’obiettivo di raggiungere il 50%. Il presidente dell’Eda Napoli 2, Nicola Pirozzi, sottolinea l’importanza di una comunicazione efficace e di un coinvolgimento diretto dei cittadini, in particolare dei più giovani, per diffondere buone pratiche ambientali.

Il problema del sacchetto selvaggio

Uno degli ostacoli principali al miglioramento della raccolta differenziata resta l’abbandono illecito dei rifiuti. Secondo Pirozzi, senza questo fenomeno a Giugliano si potrebbe arrivare al 70% di differenziata, ma la mancanza di senso civico frena i progressi. L’abbandono dei rifiuti nelle periferie e nei centri urbani è una piaga diffusa che resiste nonostante telecamere di sorveglianza, multe e appelli delle amministrazioni. Per questo la campagna prevede attività educative nelle scuole, culminando con un evento finale e premi per le scuole più virtuose.

Un gesto illegale che danneggia tutti

Il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, evidenzia come l’abbandono di rifiuti sia un atto grave e illegale, che deturpa il territorio e compromette la tutela dell’ambiente. La campagna vuole sensibilizzare la popolazione su questi aspetti, spingendo verso una maggiore consapevolezza e partecipazione alla raccolta differenziata.

Ridurre i costi per i cittadini

Un aumento della raccolta differenziata non solo aiuta l’ambiente, ma può anche tradursi in un risparmio economico per i cittadini. Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, spiega che un corretto smaltimento dei rifiuti può contribuire a ridurre il costo della Tari, la tassa sui rifiuti, che nell’area Nord di Napoli, in città come Giugliano, è tra le più alte d’Italia.

Un testimonial d’eccezione

A sostenere l’iniziativa c’è Daniele Decibel Bellini, dj e voce ufficiale dello Stadio Diego Armando Maradona, che si è detto entusiasta di poter contribuire a diffondere il messaggio tra i più giovani. "È un impegno che porto avanti ogni giorno con i miei figli – ha dichiarato – perché la differenziata è un piccolo gesto che può avere un grande impatto sul futuro del pianeta".