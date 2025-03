Il Comune osserva un minuto di silenzio per le vittime delle mafie e di Gaza I consiglieri comunali hanno sollevato diverse tematiche di rilevanza per la città e il territorio

In apertura della seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli, presieduto da Enza Amato, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime innocenti della criminalità, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. In un clima di forte commozione, l’Aula ha commemorato anche le vittime dei conflitti in corso, con un particolare pensiero per la popolazione di Gaza.

Durante la discussione, i consiglieri comunali hanno sollevato diverse tematiche di rilevanza per la città e il territorio. Tra le questioni urgenti, Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha espresso solidarietà ai poliziotti municipali recentemente aggrediti durante il servizio di guardia davanti a Palazzo San Giacomo. Ha anche criticato le dichiarazioni del ministro Musumeci riguardo alla situazione del bradisismo e ha chiesto maggiori chiarimenti sul piano di emergenza per lo stadio Maradona e per la zona flegrea.

Flavia Sorrentino (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha ripreso le parole di Cilenti, definendo gravi e discriminatorie le affermazioni del ministro Musumeci sui Campi Flegrei, e ha chiesto un intervento deciso dell'Anci per tutelare le popolazioni colpite dal fenomeno bradisismico. Anche il Partito Democratico ha ribadito l'importanza di non colpevolizzare gli abitanti e le amministrazioni passate dei Campi Flegrei, sottolineando la necessità di un piano straordinario per ripristinare le abitazioni e tutelare le famiglie evacuate.

Nel frattempo, Gaetano Simeone (Misto) ha sollevato l'attenzione sui frequenti incidenti stradali causati dall'uso di smartphone alla guida e ha chiesto l'intensificazione dei controlli, anche durante i lavori di riqualificazione stradale. Ha inoltre annunciato che sono in fase di progettazione i piani di evacuazione per lo stadio Maradona, in vista degli eventi futuri.

Un altro tema sollevato in Consiglio è stato quello dell'occupazione abusiva in alcune zone della città, con Salvatore Flocco (M5S) che ha evidenziato la necessità di rafforzare il presidio dei vigili del fuoco e affrontare il problema della sicurezza, soprattutto a Fuorigrotta.

In riferimento alla gestione della cultura e degli eventi in città, Sergio D'Angelo (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la città) ha criticato l'organizzazione del concerto commemorativo per Pino Daniele, giudicando inaccettabili le condizioni dell'evento e invitando le istituzioni a garantire che gli eventi culturali siano aperti a tutta la cittadinanza. Ha inoltre sollecitato un impegno costante nella lotta contro la mafia, sottolineando l'importanza di contrastare la criminalità con determinazione.

Infine, alla richiesta di D'Angelo, il Consiglio ha osservato un secondo minuto di silenzio, questa volta in ricordo delle vittime di Gaza, in segno di solidarietà alla popolazione palestinese.

La seduta di oggi ha visto un ampio dibattito su temi legati alla sicurezza, alla gestione delle emergenze, e alle politiche culturali e sociali della città, con un chiaro appello alla collaborazione tra istituzioni e cittadini per affrontare le sfide che Napoli sta vivendo.