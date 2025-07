Unione Industriali Napoli: "Gestione disastrosa, Jannotti Pecci deve dimettersi" In 3 anni addio all'unità dell'associazione: presidente bocciato anche da D'Amato che l'aveva scelto

Veleni, accuse e divisioni. L'Unione degli industriali di Napoli è nel caos da tempo ma ora lo scontro è esploso in maniera dirompente mettendo sotto accusa in maniera eclatante la gestione del presidente Costanzo Jannotti Pecci, che ha finito per scontentare tutti, mandando in frantumi l'unità di un'associazione che lo aveva scelto tre anni fa.

Le lettere di protesta per "mancanza di collegialità"

Nelle lettere di protesta di imprenditori e presidenti di sezioni la gestione di Jannotti Pecci (di cui si chiedono le dimissioni) viene drasticamente bocciata soprattutto per “mancanza di collegialità”. Sullo sfondo non solo le scelte politiche in vista delle regionali, dunque, ma anche comportamenti fortemente divisivi del numero uno degli industriali napoletani, accusato di essere “accentratore”.

La spaccatura arriva all'indomani dell'assemblea degli industriali di Napoli, che ha visto l'intervento video della premier Meloni e del presidente nazionale di Confindustria Orsini. E ora Palazzo Partanna è una polveriera. Fioccano le lettere di protesta contro il presidente Jannotti Pecci a conferma di un clima di forte malcontento che va avanti da mesi.

Deluso persino D'Amato che l'aveva sponsorizzato

E l'attuale gestione di Confindustria Napoli ha finito per scontentare persino l’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato, che aveva sostenuto Jannotti Pecci, quest'ultimo ha assunto anche decisioni incomprensibili come quella di escludere due imprenditori dal consiglio generale: Anna Del Sorbo e Alessandro Di Ruocco, ufficialmente per “scarsa partecipazione” ma in realtà scelte maturate all'interno di un regolamento di conti che ha dilaniato un'associazione che solo 3 anni fa aveva scelto l'attuale presidente con il 97 per cento dei voti.

Il caso Del Sorbo: da Jannotti Pecci affermazione sessista

Paradossale e sconcertante la motivazione data sul caso Del Sorbo, si fa riferimento al “carico degli impegni familiari”. “Puntualizzare – ha scritto la Del Sorbo, presidente Piccola industria - il tema della famiglia in un mondo moderno, con una premier donna e la Von Der Leyen che ha 7 figli, non mi è sembrato idoneo”. “Un’affermazione non solo irrispettosa ma anche sessista”, scrive l’ex presidente Maurizio Manfellotto che denuncia in maniera chiara quello che non va: “La tua leadership – scrive Manfellotto rivolgendosi a Pecci - ha portato a una crescente divisione e demotivazione nel gruppo. Ti chiedo di rassegnare le dimissioni. La tua permanenza non è più compatibile con il futuro e la serenità della nostra organizzazione”.

Le regionali: Jannotti Pecci con FdI, ma c'era già D'Amato con FI

Tempo scaduto per Jannotti Pecci a un anno dal termine del mandato? Probabile, alla luce del clima sempre più rovente che si intreccia con la strategia in vista delle regionali. Non è un mistero che Jannotti Pecci potrebbe scendere in campo per Fratelli d'Italia, ipotesi che ha preso quota dopo l'intervento in videocollegamento con l'assemblea della Meloni. Una scelta che andrebbe a cozzare con l'idea di Forza Italia di puntare su Antonio D'Amato come candidato governatore.

Insomma la guerra tra gli industriali di Napoli provocata da Jannotti Pecci finirebbe per dividere e creare tensioni persino nel centro destra. Un disastro.