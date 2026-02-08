Napoli, funicolare Centrale: chiesta una navetta per via Palizzi Anche per alleviare i disagi degli anziani e dei diversamente abili

" Per sopperire ai notevoli disagi degli abitanti dell’area di via Palizzi e del Petraio, causati dalla chiusura della funicolare della funicolare Centrale al fine di consentire il monitoraggio dell'impianto a fune da parte dell'Ansfisa, nei giorni di lunedì 9 febbraio e martedì 10 febbraio prossimi, segnatamente delle persone anziane o disabili o comunque con problemi di deambulazione, si chiede all’ANM d’istituire una navetta di collegamento per tutto il periodo di sospensione del servizio “. A formulare la richiesta al sindaco Manfredi, all’assessore ai trasporti Cosenza e al direttore generale dell’ANM, Favo, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. già presidente della Circoscrizione Vomero, dando seguito alle sollecitazioni pervenutegli al riguardo.

La funicolare Centrale - sottolinea Capodanno - costituisce un collegamento essenziale tra il quartiere Vomero e il centro cittadino, assicurando l’accesso quotidiano a luoghi di lavoro, scuole, uffici pubblici e presidi sanitari. In particolare la stazione intermedia del Petraio rappresenta l’unico collegamento diretto e agevole per una vasta area collinare, densamente abitata, caratterizzata da forte pendenza e da viabilità locale peraltro non idonea a sostenere un significativo incremento di traffico veicolare privato ".

" La chiusura dell’impianto per due giorni - puntualizza Capodanno -, seppur dovuta a interventi di controllo e manutenzione necessari a garantire la sicurezza dell’infrastruttura, comporterà inevitabili disagi per i 28mila passeggeri che la utilizzano quotidianamente: residenti, lavoratori, studenti, persone anziane e utenti con ridotta capacità motoria. Considerato che, in precedenti analoghe occasioni di sospensione del servizio, sono stati organizzati servizi sostitutivi mediante autobus navetta a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini, dal momento che l’assenza di un collegamento sostitutivo con la stazione intermedia del Petraio rischia di isolare di fatto l’area, costringendo gli utenti a percorsi particolarmente disagevoli e insicuri, soprattutto nelle ore di punta e in condizioni meteorologiche avverse, si rende necessario istituire un servizio sostitutivo di autobus navetta con cadenza adeguata e con lo stesso orario di servizio della funicolare, che includa obbligatoriamente una fermata in corrispondenza d via Palizzi, prevedendo un percorso del tipo: Piazza Vanvitelli - via Scarlatti - via Kerbaker - via Cimarosa - via Luigia Sanfelice - via Palizzi e ritorno.

" È altresì auspicabile - aggiunge Capodanno - che gli orari della navetta siano coordinati con quelli delle altre linee di trasporto pubblico, metropolitana e autobus, al fine di garantire un efficace interscambio, dandone informazione a tutti gli interessati con congruo anticipo tramite comunicati ufficiali, sito istituzionale, canali social e avvisi cartacei affissi presso tutte le stazioni della Funicolare Centrale, con particolare attenzione alle fermate intermedie ".

Capodanno, confidando nella sensibilità dell’Amministrazione comunale e dell’ANM, in relazione ai problemi di mobilità dei cittadini, e nella volontà di contenere al massimo i disagi derivanti dalla chiusura temporanea dell’importante impianto a fune, auspica che già in giornata possa arrivare la notizia dell'istituzione dell'autobus navetta richiesto.