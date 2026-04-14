Campania: a Sorrento più di 600 investigatori a congresso "L’intelligenza della verità al servizio della giustizia e della tutela dei diritti"

Si terrà a Sorrento, il prossimo 22 e 23 maggio 2026, il 69° congresso nazionale della Federpol- Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza.

L’incontro, che si terrà presso l’Hilton Palace della Città, vedrà la partecipazione di oltre 600 operatori privati impegnati sul tema delle sicurezza e investigazioni.

Tema del congresso: “L’intelligenza della verità al servizio della giustizia e della tutela dei diritti.” Particolare attenzione sarà dedicata al processo penale, nello specifico la consulenza tecnica di parte, dedicata alla revisione dei processi e al supporto investigativo a tutela sia dell’imputato sia della vittima.

Durante il congresso si terrà l’assemblea dell'Ikd - Internationale Kommission der Detektiv-Verbände, federazione internazionale delle associazioni di investigatori privati nazionali e regionali riconosciute a livello mondiale.

Siamo orgogliosi di ospitare in Campania un evento congressuale così importante per il mondo delle investigazioni - commenta Giancarlo D’Amore presidente Federpol Campania.

La Federpol rappresenta in Italia oltre 1000 realtà operative nel settore delle investigazioni private e della sicurezza.

Nella nostra regione sono oltre 150 le realtà autorizzate dai Prefetti. E’ per noi importante supportare le società investigative con incontri formativi ed informativi utili a sostenere il nostro lavoro e la nostra professionalità.