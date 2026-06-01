Vomero, al via i trattamenti antiparassitari per i platani del quartiere

Al via il secondo ciclo dei trattamenti endoterapici antiparassitari sui platani del Vomero. Si tratta del prosieguo di un'attività già iniziata lo scorso anno ed eseguita con il “Nuovo metodo Corradi”.
Tale metodologia prevede l’iniezione manuale, a bassa pressione, del prodotto antiparassitario all’interno del sistema vascolare della pianta, tramite fori di piccole dimensioni, in modo tale da avere il minor grado di invasività per la pianta e consentendo una distribuzione ottimale ed omogenea del prodotto fitosanitario.
Trattamenti per gli alberi del Vomero: quali strade saranno interessate?
L'attività relativa al secondo ciclo di trattamenti per i platani durerà circa due settimane ed interesserà, nel quartiere Vomero, le seguenti strade:
- Via Luca Giordano; Via Alessandro Scarlatti; Piazza Vanvitelli; Via Raffaele Morghen; Via Gianlorenzo Bernini; Via Domenico Cimarosa; Via Mattia Preti; Via Enrico Alvino; Via Francesco De Mura; Via Consalvo Carelli; Via Giovanni Merliani; Via Luigia SanFelice; Via Andrea Vaccaro; Via Belisario Corenzio / Piazzetta Aniello Falcone; Via Giuseppe Bonito; Via San Gennaro al Vomero; Piazza Medaglie d’Oro.
Con tali trattamenti endoterapici non si verifica la dispersione del prodotto nell’ambiente e si evitano eventuali contatti del prodotto fitosanitario con la cittadinanza. Inoltre, il medesimo secondo ciclo sempre con questo metodo si sta realizzando anche per i Liriodendri di via Francesco Petrarca.
«Con questi trattamenti gli alberi del Vomero vengono trattati con un metodo innovativo ad impatto zero per le piante e per i cittadini. La tecnica utilizzata evita di disperdere nell’aria componenti fitosanitarie e consente alle piante un miglior assorbimento del trattamento», queste le parole dell'assessore al Verde Vincenzo Santagada.