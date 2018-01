«Baby gang: usano metodi terroristici,trovati i responsabili» Le parole di Minniti a Napoli

Colpire perchè si è casualmente in un posto. Baby criminali e scatenati che usano metodi terroristici.. Terrore, violenza, branco. Le logiche dei giovanissimi ragazzini in cerca di vittime da rapinare, pestare e impaurire sono le stesse dei terroristi per il ministro Minniti, arrivato a Napoli per un comitato per l'ordine pubblico e sicurezza in Prefettura sull'emergenza che ha travolto città e provincia.

"Possiamo dire di essere sulla buona strada. O meglio che abbiamo individuato i responsabili delle violenze inaccettabili di questi giorni a Napoli. Questo grazie all'aumento dell'efficienza dei mezzi di contrasto, in particolare la videosorveglianza" ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, al termine del vertice con le forze dell'ordine. "Non dico che le baby gang siano terroristi, ma usano metodiche di carattere terroristico: quella di colpire perché si è casualmente in un posto. Abbiamo un'assimilazione di metodiche tipiche di altre attività criminali. C'è una violenza nichilista che non ha alcun rispetto per il valore della vita, ed è ancora più drammatico se impatta con dei giovanissimi" ha aggiunto il ministro.

Ma Minniti annuncia soluzioni, interventi da mettere in campo. Subito. A Napoli arriveranno cento unità provenienti da reparti speciali da utilizzare in un programma chiamato «Sicurezza giovani». Al summit hanno preso parte tra gli altri, i vertici nazionali delle forze dell'ordine, quelli della magistratura minorile, il prefetto Carmela Pagano e il sindaco Luigi de Magistris.

Tolleranza zero, dunque, per chi infrange il codice della strada. «Sulla questione motorini guidati senza regole bisogna essere inflessibili», aggiunge il ministro. Si punta a debellare la dispersione scolastica. Le istituzioni formative giocheranno un ruolo strategico. Intervenire e subito, dunque. E si affronterà il tema della patria potestà con le procure dei minori per quei genitori coinvolti in organizzazioni camorristiche.

Siep