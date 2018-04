Pasqua di sangue: due morti sull'asfalto In Campania bilancio drammatico nella notte

Pasqua di sangue sulle strade di Pomigliano, il bilancio è pesantissimo con due vite spezzate. A morire sono stati due ragazzi che viaggiavano a bordo di una Punto stanotte. Intorno alle tre sono sarebbero stati travolti da una potente auto in corsa, probabilmente una Bmw, con a bordo un uomo straniero L'incidente è avvenuto all'incrocio tra viale Terracciano e viale Alfa, al centro di Pomigliano. Per i due ragazzi, di San Gennarello, non c'è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo. L'ucraino è stato arrestato per omicidio stradale. Ora si trova a Poggioreale. Sono in corso gli accertamenti di rito. Sia su dinamica che sulle condizioni dell'automobilista che pare viaggiasse a velocità non consentita.

La persona ora denunciata, un muratore ucraino di 28 anni che, secondo le prime ricostruzioni, marciava ad alta velocità, e non avrebbe rispettato lo stop, fino ad impattarsi contro la Fiat Punto su cui viaggiavano i i ragazzi provenienti dai paesi vesuviani.

Ad avere la peggio proprio la Punto, spinta contro la struttura di un vicino bar. Uno degli occupanti è stato violentemente sbalzato all’esterno della vettura.

Sempre nel napoletano a Marano un uomo si è schiantato a folle velocità contro un palo della luce di via Castel Belvedere, popolosa frazione, rischiando anche di investire alcuni passanti. Una Fiat Punto, guidata da un cittadino di nazionalità rumena, ha impattato contro il palo nella tarda serata di ieri. Il sistema di illuminazione è stato completamente distrutto. Miracolosamente salvo l'uomo alla guida dell'autovettura: ha riportato solo qualche lieve contusione senza gravi ferite. Sul posto, stamani, gli operai dell’ufficio tecnico comunale e il personale della ditta Lep, concessionaria dell’appalto per la manutenzione degli impianti di illuminazione della città che hanno transennato l'area e messo in sicurezza l'impianto.

