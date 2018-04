Tragedia negli Usa: auto contro albero. Muore 18enne campana Stava andando ad una festa. Morta Ginevra Gallone Latte. Grave una sedicenne

di Simonetta Ieppariello

Un incidente stradale avvenuto a San Diego negli Stati Uniti ha spezzato la giovane vita di una giovanissima 18enne napoletana. Si chiamava Ginevra Gallone Latte la ragazza deceduta negli Stati Uniti. La Bmw sulla quale viaggiava la ragazza si è schiantata, per ragioni ancora da accertare, contro un albero.

La ragazza napoletana che viveva a San Diego è morta mentre un'altra è rimasta gravemente ferita nel tragico incidente stradale. Il tragico sinistro è avvenuto mentre le ragazze, in compagnia di un altro giovanissimo, andavano al Coachella Valley Music Festival.

Il Coachella è un evento di musica e arte che si tiene ogni anno a Indio, una località californiana a 200 chilometri da Los Angeles, negli Stati Uniti.

Manuela, 16 anni, che sedeva avanti, è in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. Il guidatore, un 21enne, è stato portato all'ospedale con delle ferite al volto. La sedicenne è ora ricoverata all’ospedale Desert Regional Medical Center di Palm Springs, in California.



L'incidente è avvenuto alle 4 del mattino. Secondo gli inquirenti, l'autista è uscito dalla carreggiata a causa dell'alta velocità e ha perso il controllo dell'auto. La collisione sarebbe stata così violenta che l'auto si è spezzata in due tronconi. La diciottenne che era seduta sul sedile posteriore sarebbe stata sbalzata fuori, morendo sul colpo.

Ginevra Gallone Latte viveva da tempo a San Diego, dove frequentava il San Diego Mesa College. In precedenza aveva studiato presso l'High school di La Jolla, quella che potremmo definire l'equivalente delle nostre scuole superiori. Su un social network la 18enne si definiva una ragazza solare e socievole: "Adoro viaggiare – scriveva di sé – e come ho fatto nel passato sarei capace di trasferirmi da una parte all’altra del mondo senza problemi perché credo che vedere persone e posti diversi dalla norma ti cambia come persona e ti fa realizzare tante cose di te stesso". In tanti hanno scritto un messaggio di cordoglio sul suo profilo Facebook, dove la ragazza amava pubblicare foto che la ritraevano in varie pose: Ginevra era amante della fotografia e della moda.

Il dolore scorre sul web, sui social, su cui Ginera era molto attiva. "Riposa in pace angelo bellissimo", commenta un amico.

"Era una delle persone più dolci che abbia mai conosciuto. E ' un onore averla incontrata e sono grata di esserle stata amica. Era frizzante e genuina. L'ho anche sognata e ciò ha toccato il mio cuore dato che so che non la sentirò più. Le parole non possono descrivere quanto mi manchi già. Ricordo la prima volta che ti ho incontrata, eri divertente. Non ti importava di quello che gli altri pensavano di te ed è quello che ammiravo di più. Non hai mai avuto paura di essere te stessa. Mi manchi più di quanto le parole possano spiegarlo", scrive Jennifer.