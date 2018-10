Auto rubate, fatte a pezzi e rivendute. Blitz dei Carabinieri L'operazione a Marano

Auto rubate per poi poter essere rivendute a pezzi. E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Marano di Napoli.

Facendo irruzione in un capannone in via Barco, i militari della compagnia di Marano hanno sorpreso tre uomini, tutti già noti alle forze dell'ordine, mentre con un flessibile stavano tagliando 7 autovetture bottino di altrettanti furti messi in atto tra la scorsa settimana e il 3 ottobre nel quartiere collinare del Vomero e in alcuni paesi del Vesuviano e del Casertano. Continuano le indagini per identificare coloro che le hanno materialmente rubate e portate al trio.

Nel frattempo, dalle prime indagini, è emerso che ogni vettura rubata era stata "pagata" al ladro tra i 500 e i 600 euro e che l'intenzione dei tre arrestati era di rivenderle a pezzi guadagnando il triplo di quanto elargito per ottenerle.