Sorpreso a bastonare un cane: denunciato I carabinieri lo hanno sorpreso mentre colpiva un randagio con un bastone

E' stato denunciato per aver preso a bastonate un cane randagio. Protagonista un pensionato 73enne di Melito, fermato nella serata di ieri dai carabinieri. I militari sono intervenuti raccogliendo le segnalazioni di diversi passanti e residenti, e in effetti al loro arrivo hanno trovato il pensionato intento a colpire l'animale con un bastone. L'uomo, incensurato, è stato denunciato per maltrattamenti: portato in caserma avrebbe detto ai carabinieri che il gesto era una reazione per una aggressione subita dal randagio. Il randagio invece è stato ricoverato presso l'Asl veterinaria.