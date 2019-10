Tragedia in casa: malore fulminante, Matteo muore a 21 anni La tragedia. Paese sotto choc

Tragedia a Pomigliano d’Arco, dove un giovanissimo è morto stroncato da un malore fulminante. La città è sotto choc. A perdere la vita un giovane di 21 anni, Matteo Russo. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città. Sui social scorrono messaggi di ricordo e dolore di un giovane particolarmente amato da tutti.

Quando si è consumata la tragedia, Matteo si trovava in casa. E' scattata subito la richiesta di soccorsi al 118. Tuttavia l’intervento tempestivo del personale sanitario si è rivelato inutile: gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, dopo aver fatto di tutto per salvargli la vita. Vani tutti i tentativi di rianimazione.

Il 21enne era molto conosciuto nella zona del vesuviano. Era infatti membro dello staff di una nota paninoteca di Pomigliano, “Sciuè, il panino vesuviano”. E proprio due ore fa i titolari del locale presso cui lavorava hanno pubblicato un messaggio di cordoglio sulla pagina Facebook: “Ci sono notizie che non vorremmo mai dare, come questa, dolorosa e improvvisa, della perdita di Matteo. Perdiamo un amico, prima ancora che un componente dello staff”.