Melito: sequestrata fabbrica di profumi contraffatti La struttura era già stata sequestrata nel 2016. All’interno nuove attrezzature e 900 confezioni di profumo

I militari della Guardia di Finananza hanno sequestrato per la seconda volta una fabbrica di profumi con marchi contraffatti a Melito. La stessa struttura era stata infatti posta sotto sequestro già nel 2016 sempre per la produzione di profumi contraffatti.

I militari hanno riscontrato che i sigilli posti nel 2016 erano stati rimossi e all’interno erano state sistemate nuove attrezzature per il confezionamento e l'etichettatura di prodotti di profumeria. Sequestrate oltre 900 confezioni di profumo in procinto di essere immesse sul mercato del falso, delle più note griffes nazionali e internazionali, nonché oltre 100.000 etichette dei medesimi marchi. Due le persone denunciate per contraffazione e per aver rimosso i sigilli apposti all'atto del sequestro eseguito nel 2016.