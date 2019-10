Caso di meningite: grave bimba di due anni Allarme dopo febbre che non diminuiva: ora è in rianimazione al cotugno

Allarme meningite a Napoli: una bimba di due anni è stata ricoverata al Cotugno in gravi condizioni . La piccola aveva da giorni una febbre che non accennava a diminuire: i genitori l'hanno accompagnata prima all'ospedale di Boscotrecase, qui, visti i sintomi (comparsa di alcune lesioni emorragiche, segno di un'infezione in atto), i medici hanno optato per il trasferimento d'urgenza al Santobono, di qui al Cotugno, ospedale specializzato nella cura delle malattie infettive. La bambina è ricoverata in rianimazione.