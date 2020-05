Esplosione in fabbrica: due feriti Uno dei due è grave: l'azienda è la Adler Plastic

Due persone sono rimaste ferite nell'esplosione della fabbrica Adler Plastic di Ottaviano (Napoli), una delle quali in maniera grave. Lo si apprende da fonti del Comando provinciale dei carabinieri. La fabbrica e' impegnata nella lavorazione di gomma e plastica. L'esplosione e' stata udita a chilometri di distanza ed il fumo e' visibile anche da centri lontani dal luogo dell'esplosione. L'azienda e' stata fondata nel 1956 e si occupa di progettazione e sviluppo di componenti e sistemi per l'industria del trasporto. La nube di fumo nero che si e' sprigionata dalla fabbrica e' visibile in numerosi comuni del territorio vesuviano.