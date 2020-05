Giugliano: rifiuti stoccati illegalmente in un casolare Denunciato un 43enne di Varcaturo

Un 43enne di Varcaturo è stato denunciato per sversamento e combustione illecita di rifiuti dai carabinieri della locale caserma insieme che hanno agito insieme con i colleghi della stazione forestale di Pozzuoli.

I militari hanno accertato che, in alcune aree di alcuni frutteti di proprietà dell’uomo, era stato utilizzato un casolare diroccato per depositare rifiuti di vario genere: lastre di eternit, bidoni contenenti residui di olii, carburanti, fitofarmaci, pneumatici in disuso e tubi si plastica.

Tra i rifiuti anche la carcassa di un trattore dalla quale fuoriusciva olio motore che penetrava direttamente nel suolo. Il terreno è stato sottoposto a sequestro.