Cani anti droga e metal detector nella movida Torre Annunziata e Pompei: controlli dei carabinieri

Servizio alto impatto serale per i carabinieri della compagnia di torre annunziata nella città oplontina e a pompei. Durante le operazioni, sono state impiegati unità cinofile e utilizzati i metal detector per controllare l’afflusso dei numerosi giovani.



I militari hanno setacciato le zone di maggiore aggregazione. Presenti nella movida, i Carabinieri hanno identificato 118 persone, controllato 78 veicoli e segnalato alla prefettura 7 assuntori di droga che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente durante le diverse perquisizioni.

A Torre Annunziata sono stati denunciati a piede libero 2 persone. Un 20enne che aveva in tasca un coltello di 11 centimetri e un 47enne del posto, già noto alle ffoo, che è stato sorpreso in giro con in tasca un telefono cellulare in violazione delle prescrizioni della misura dell’avviso orale a cui è sottoposto.



A Pompei, invece, denunciato un 23enne per aver rubato un portafogli ad un cliente del noto centro commerciale del posto. I carabinieri hanno fermato il giovane mentre era alla guida di uno scooter rubato a sorrento.