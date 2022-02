Tentano furto in appartamento, sono tutti minori: denunciati dai carabinieri E' successo a Barano d’Ischia

Hanno tutti tra i 15 e i 17 anni i ragazzi denunciati dai carabinieri del radiomobile di Ischia per tentato furto in abitazione. E' accaduto la scorsa notte, nel comune di Barano d’Ischia. Il racconto dei carabinieri: 4 persone forzano la porta di ingresso di una residenza estiva e provano a portar via alcuni oggetti. I vicini di casa sentono un forte rumore e vedono uno strano movimento. Chiamano il 112 e consentono ai militari del nucleo operativo e radiomobile di trovare i 4 minori ancora all’interno dell’appartamento. Tutti di Barano, sono stati affidati ai genitori Sequestrato un piede di porco utilizzato per sfondare la porta. La refurtiva è stata restituita ai proprietari