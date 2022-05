A Sorrento "L'avventura di crescere", un progetto per la salute adolescenziale Sabato 28 maggio al Teatro Tasso una mattinata dedicata ai problemi della salute dei giovani

Sabato 28 maggio dalle 9 alle 13 nel Teatro Tasso si svolge l'evento "L'avventura di crescere" dedicato agli studenti e organizzato dal Comune e dell'Associazione Aurora Sorrentina.

Si tratta di una lezione tenuta “dagli studenti per gli studenti” in materia di salute adolescenziale, un tema di stringente attualità anche alle luce delle restrizioni imposte dal lockdown e che hanno determinato situazioni di disagio nel mondo giovanile.

Il progetto è stato sviluppato nel corso dell'anno scolastico in collaborazione tra la Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA) e il Liceo Scientifico Statale ‘’G. Salvemini’’ diretto dalla prof Patrizia Fiorentino ed è un “percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) che gli studenti del Liceo hanno tenuto nel corso dell’anno scolastico con gli esperti della SIMA.

I medici hanno svolto delle lezioni on line a un gruppo di studenti di due classi (quarte) sui temi della salute adolescenziale, dispensando informazioni, materiali e spunti di riflessione e discussione. L'evento di sabato rappresenta la conclusione del progetto ed è una giornata aperta a studenti delle scuole sorrentina, docenti, genitori.

"I ragazzi che sono stati formati, sotto la guida dei tutor, discuteranno degli argomenti appresi e li restituiranno alla platea dei loro coetanei in un’ottica di peer education - spiega Carlo Alfaro pedriatra e formatore - I temi che sono stati trattati dagli esperti con gli studenti attengono ai principali aspetti delle problematiche di salute e benessere adolescenziali come i disturbi alimentari (io chi sono e come appaio: il rapporto col corpo; il cibo: passaporto per la salute o per la malattia; l’influenza degli influencer: come il web ci condiziona); Malattie sessualmente trasmissibili (le dimensioni del problema; la prevenzione nei vari contesti); Dipendenze da alcool, droga, fumo (dall’uso all’abuso alla dipendenza; Bacco e tabacco; le sostanze stupefacenti); Malattie della pubertà (da bambino a uomo: cosa avviene alla pubertà, cosa è normale e cosa no; da bambina a donna: cosa avviene alla pubertà, cosa è normale e cosa no; la tiroide: una farfalla nel collo che fa funzionare bene il corpo); Sport in adolescenza (come scegliere quello più adatto; perché fare sport; supporto allo sport: alimentazione, idratazione, farmaci).