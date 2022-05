Afragola. Masseria Esposito Ferraioli occasione di riscatto di una città La manifestazione di solidarietà con il segretario generale Ricci e il senatore Sandro Ruotolo

“Oggi siamo ad Afragola per ribadire che la Masseria Antonio Esposito Ferraioli è un bene della collettività e, per la Cgil che la sostiene, rappresenta l’occasione di riscatto di un territorio e di una città che ha sofferto per anni la presenza della malavita e del malaffare. Non ci faremo intimidire da episodi estorsivi: saremo qui ogni volta che sarà necessario, anche tutti i giorni, per difendere questa realtà dall’attacco della criminalità”.

Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo questa mattina alla manifestazione di solidarietà agli attivisti della Masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola vittime di episodi intimidatori nelle ultime settimane. Alla manifestazione era presente anche il senatore Sandro Ruotolo e il don Maurizio Patriciello