Terribile incidente con lo scooter: muore un ventenne La tragedia a Giugliano in Campania

Dolore a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli per la morte di un giovane di 20 anni. Era in sella al suo scooter quando per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un palo di ferro. La tragedia in via Malzoni. Sul posto i sanitari del 118 ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all’ospedale San Giuliano, dove purtroppo è giunto già privo di vita.